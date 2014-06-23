Украина представит министрам иностранных дел ЕС мирный план Порошенко
На выполнение поручения Президента Украины Петра Порошенко 22-23 июня Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осуществит рабочий визит в Люксембург с целью участия в заседании Совета ЕС по иностранным делам.
Об этом говорится в сообщении на сайте МИД.
Руководитель внешнеполитического ведомства Украины впервые в истории отношений Украина-ЕС приглашен на заседание такого формата, который объединяет исключительно страны-члены Евросоюза, отмечают в ведомстве.Читайте такжеГенсек ООН поддержал мирный план Порошенко
Климкин представит министрам иностранных дел ЕС мирный план Президента Украины Петра Порошенко по урегулированию ситуации в восточных областях страны.
Он проведет также ряд двусторонних встреч, в частности с Высоким Представителем ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон, Комиссаром ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефаном Фюле, министрами иностранных дел некоторых стран ЕС.
Планируется, что по итогам заседания будут приняты решения по украинскому вопросу.