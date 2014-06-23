Украина представит министрам иностранных дел ЕС мирный план Порошенко

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД.

Руководитель внешнеполитического ведомства Украины впервые в истории отношений Украина-ЕС приглашен на заседание такого формата, который объединяет исключительно страны-члены Евросоюза, отмечают в ведомстве.Читайте такжеГенсек ООН поддержал мирный план Порошенко

Климкин представит министрам иностранных дел ЕС мирный план Президента Украины Петра Порошенко по урегулированию ситуации в восточных областях страны.

Он проведет также ряд двусторонних встреч, в частности с Высоким Представителем ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон, Комиссаром ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефаном Фюле, министрами иностранных дел некоторых стран ЕС.

Планируется, что по итогам заседания будут приняты решения по украинскому вопросу.