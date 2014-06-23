Засады террористов обустраивают профессионалы - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель информационного центра СНБО Владимир Чеповой.

По его словам, обнаруженные после зачистки от террористов места устройства засад позволяют делать вывод, что создавались они по схемам, которые могут реализовать только профессионалы.

Читайте такжеВ Луганске боевики готовятся к очередной попытке захвата аэропорта - СНБОКроме того, отметил Чеповой, захваченное на местах ликвидации террористов оружие однозначно указывает на его российское происхождение, в частности на отдельных “пакетах” есть сургучные пломбы с отметками Таможенной службы РФ.