Ситуация в Донецке остается спокойной, но движение транспорта все еще ограничено

Ночь с 22 на 23 июня в Донецке прошла спокойно. По состоянию на 9.30 информация о происшествиях в районах города не поступает, сообщается на сайте горсовета Донецка.

Стабильно работают коммунальные службы города. По автомагистралям Донецка движется муниципальный транспорт, в полном объеме обеспечивая потребности населения.

Ограничение движения транспорта действует:

- по ул. Стратонавтов от Красноармейского шоссе до пр. Колхозного;

- на Киевском путепроводе установлен блокпост;

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- по ул. Артемовской со стороны Ясиноватой в направлении ул. Горной, въезд на Киевский путепровод в направлении центра города;

- ул. Взлетная от пр. Манежного до Аэропорта;

- съезды в направлении г. Авдеевки и Ясиноватского шоссе с путепровода пр. Киевского открыты (проезд через блокпост);

- ул. Баумана – выезд на автодорогу Н 20 «Славянск – Донецк - Мариуполь», (проезд через блокпост);

- ул. Пухова – выезд на автодорогу Н 20 «Славянск – Донецк - Мариуполь» в районе кафе «ФОРОС», (проезд через блокпост);

- ул. Дагестанская – ул. Джанкойская выезд на ПГТ «Старомихайловка», (проезд через блокпост).