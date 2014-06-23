Ситуация в Донецке остается спокойной, но движение транспорта все еще ограничено
По сообщению горсовета, ночь в Донецке прошла спокойно, информация о происшествиях не поступает.
Ночь с 22 на 23 июня в Донецке прошла спокойно. По состоянию на 9.30 информация о происшествиях в районах города не поступает, сообщается на сайте горсовета Донецка.
Стабильно работают коммунальные службы города. По автомагистралям Донецка движется муниципальный транспорт, в полном объеме обеспечивая потребности населения.
Ограничение движения транспорта действует:
- по ул. Стратонавтов от Красноармейского шоссе до пр. Колхозного;
- на Киевском путепроводе установлен блокпост;
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- по ул. Артемовской со стороны Ясиноватой в направлении ул. Горной, въезд на Киевский путепровод в направлении центра города;
- ул. Взлетная от пр. Манежного до Аэропорта;
- съезды в направлении г. Авдеевки и Ясиноватского шоссе с путепровода пр. Киевского открыты (проезд через блокпост);
- ул. Баумана – выезд на автодорогу Н 20 «Славянск – Донецк - Мариуполь», (проезд через блокпост);
- ул. Пухова – выезд на автодорогу Н 20 «Славянск – Донецк - Мариуполь» в районе кафе «ФОРОС», (проезд через блокпост);
- ул. Дагестанская – ул. Джанкойская выезд на ПГТ «Старомихайловка», (проезд через блокпост).