Ночь в Донецке прошла спокойно - горсовет

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Донецкого горсовета.

«Ночь в Донецке прошла без происшествий. В районах Донецка состоянию на 9.30 ситуация спокойная. Транспорт, магазины, жилищно-коммунальные службы и другие городские структуры работают в штатном режиме», - отмечается в сообщении.

Читайте такжеВ Донецке террористы похитили медпрепаратов на 5 млн грн

По информации ГАИ, ограничения на передвижение транспорта действует: по ул. Стратонавты от Красноармейского шоссе до пр. Колхозного; по ул. Артемовской со стороны Киева в направлении ул. Горной, въезд на Киевский путепровод в направлении центра города; ул. Взлетная от пр. Манежного до Аэропорта; ул. Баумана - выезд на автодорогу Н 20 «Славянск - Донецк - Мариуполь»; вул. Пуховая - выезд на автодорогу Н 20 «Славянск - Донецк - Мариуполь» в районе кафе «ФОРОС»; вул. Дагестанская - вул. Джанкойская выезд на пгт Старомихайловка.