Ющенко объявил старт публичных обсуждений Конституции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что с сегодняшнего дня в обществе должны стартовать публичные обсуждения обновленной Конституции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент заявил в своем традиционном субботнем радиообращении к украинскому народу, посвященном 10-й годовщины принятия Конституции Украины.

“С сегодняшнего дня должны стартовать публичные обсуждения об обновленной украинской Конституции, которая отвечает интересам украинского народа. Я вижу участниками этой работы все политические силы, представителей местного самоуправления, экспертов, общественность. Это - национальные интересы страны. Это то, что объединяет нас”, - сказал Президент.

Он отметил, что два года назад политики внесли изменения в Конституцию, но, “желая изменить баланс между ветвями власти, создали больше проблем, чем решили”.

“Поэтому проблема усовершенствования Конституции никоим образом не снимается с повестки дня. И вестись такое усовершенствование должно в интересах всего общества, а не отдельных политических групп и властных институций. Этому должна служить широкая дискуссия общественности и экспертов”, - убежден Президент.

В то же время, по его словам, в сегодняшних условиях нехватки доверия одних политических сил к другим “мы должны сначала создать атмосферу общественного доверия и согласия и на этой основе подойти к усовершенствованию Основного Закона, избегая политических спекуляций и напряженности”.