В Донецке митинговали "за мир" с клятвами воевать "до последнего вздоха"

На митинге было много людей с оружием и в камуфляже, а также российские флаги.

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Как сообщает сайт Новости Донбасса, также на митинге скандировали "Смерть нацистским оккупантам!", "Победа будет за нами", "Удобрим нашу землю трупами украинско-фашистских оккупантов!"