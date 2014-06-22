В Донецке митинговали "за мир" с клятвами воевать "до последнего вздоха"
19:04, 22 июня 2014Политика
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В Донецке состоялся организованный террористами из "ДНР" митинг по случаю начала Великой Отечественной войны.
"Мирный митинг" в Донецке / УНИАН
На митинге было много людей с оружием и в камуфляже, а также российские флаги.
Читайте такжеВ центре Донецка боевики присягнули на верность «ДНР» (фото)Непосредственно во время митинга приняла "присягу" группа террористов-новобранцев.
Как сообщает сайт Новости Донбасса, также на митинге скандировали "Смерть нацистским оккупантам!", "Победа будет за нами", "Удобрим нашу землю трупами украинско-фашистских оккупантов!"
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