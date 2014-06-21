Обстрел пункта контроля "Изварино" квалифицировали как теракт

Прокуратура Южного региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере открыла уголовное производство по факту обстрела боевиками пограничного пункта пропуска «Изварино» (Луганская обл.) и Донецк (Россия).

Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщила пресс-служба ГПУ, в пятницу 20 июня группа вооруженных лиц совершила нападение на военнослужащих Государственной пограничной службы Украины в пункте пропуска для международного автомобильного сообщения "Изварино – Донецк".

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Террористы применили огнестрельное оружие и минометы, в результате чего прекращена деятельность пункта пропуска «Изварино», 6 пограничников получили ранения. Кроме того, террористы обстреляли пункт пропуска «Донецк» (Российская федерация).

«По данному факту прокуратурой Южного региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере начато уголовное производство по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к тяжким последствиям)», - сообщает ГПУ.

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Как сообщал УНИАН, 20 июня президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 июня 2014 года «О Плане президента Украины по мирному урегулированию ситуации в восточных регионах Украины». План состоит из 15 шагов и предусматривает гарантии безопасности, освобождение от уголовной ответственности тех, кто сложил оружие и не совершил тяжких преступлений, а также освобождение заложников.

План введен с 22.00 20 июня по 22.00 27 июня 2014 года.

При этом в ночь на 21 июня террористы произвели обстрел 4 пограничных пунктов. Были ранены 9 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.