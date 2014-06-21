В центре Донецка боевики приняли присягу на верность «ДНР» (фото)

17:52, 21 июня 2014
Политика
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Около двухсот человек пришли на площадь поддержать новобранцев.

Фото: УНИАН

Сегодня, 21 июня, на площади Ленина около ста человек из четырех вооруженных группировок "ДНР", ("Оплот", батальон "Новороссия", спецподразделение службы безопасности "ДНР", батальон "Кальмиус")  приняли присягу, текст которой был принят вчера на сессии самопровозглашенного "Верховного совета".

Об этом сообщает местное издание 62.ua.

Фото: УНИАН

Текст присяги читал Павел Губарев, на церемонии присутствовал Александр Бородай, Олег Царев и Андрей Пургин.

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Еще около двухсот человек пришли на площадь поддержать новобранцев.

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Выступая, Павел Губарев назвал "утопичным" план Президента Украины Петра Порошенко о мирном урегулировании конфликта в Донбассе. 

"Порошенко не контролирует ситуацию - наемники Коломойского продолжают зверствовать, и это перемирие ложное - мы его не рассматриваем.

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Для того, чтобы сесть за стол переговоров, пусть выведут иностранные войска с территории республик Донбасса, и признание этих народных республик официальным Киевом", - заявил Губарев.

Фото: УНИАН

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