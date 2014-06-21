Кремль ждет от Украины извинений за стрельбу на "Должанском"

01:21, 21 июня 2014
Политика
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Заявление Президента Украины Петра Порошенко о временномпрекращении боевых действий на юго-востоке страны "было сделано случайно или сознательно на фоне обстрела российской территории в районе пропускного пункта "Должанский"

Москва, Кремль

Об этом ИТАР-ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе президента РФ

"Российская сторона ждет объяснений и извинений в этой связи", - подчеркнули в пресс-службе.

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Как сообщалось,  20 июня в рамках действий украинских силовиков по восстановлению контроля за государственной границей Украины с РФ произошло боевое столкновение с группами террористов в районе пункта пропуска "Должанский".

В ходе боев был ранен российский таможенник.

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