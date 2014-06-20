Украина хочет создать 10-километровую буферную зону вдоль границы с Россией

Для усиления украинско-российского участка государственной границы Киев в одностороннем порядке упорядочит 10-километровую буферную зону и усилит охрану границы. Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Валерий Чалый, передает Радио Свобода.

«Сегодня мы говорим о границе, о том, что должна быть создана 10-километровая буферная зона. Украина уже сделала определенные шаги для обеспечения демаркации госграницы в одностороннем порядке. Это позволит контролировать пересечение границы. Ясно, что одна из причин дестабилизации ситуации в стране - это нелегальное пересечение наркотиков, наемников, средств и даже техники через границу Украины и России», - подчеркнул он.

Чалый заявил, что для осуществления мирного плана президента Порошенко возможно при условии возвращения Украиной контроля над российским участком границы.

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Мирный план, по словам представителя президентской администрации, предусматривает параллельное осуществление ряда шагов, которые должны стабилизировать ситуацию на Востоке государства. Среди прочего, речь идет об одностороннем прекращении украинскими силовиками огня на короткий срок, освобождении сепаратистами заложников и сдачи ими оружия.

Президент Порошенко согласовал план с представителями легальных органов власти Донбасса, жителями и общественными деятелями региона, сообщил Чалый.

Валерий Чалый накануне президентским указом был назначен заместителем главы Администрации президента, он будет отвечать за внешнеполитическое направление работы.