Командир батальона "Донбасс" призывает поскорее отправить батальон в бой

"От имени добровольческого батальона спецназначения Нацгвардии Украины "Донбасс" обращаемся к командованию Нацгвардии и министру внутренних дел Украины с просьбой ускорить процесс нашего вооружения и отправить боеготовые части в Донецкую область досрочно в течение ближайших нескольких дней", - пишет Семенченко.

Как утверждает комбат, командование и офицерский состав батальона обеспечит проведение подготовки оставшегося личного состава в установленный срок.

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"В связи с наличием уже более чем 1500 резерва патриотов желающих защищать Родину в составе батальона Донбасс, ходатайствуем о формировании батальона Донбасс-2. В случае принятия соответствуюшего решения офицерский состав обязуется сформировать и подготовить его в кратчайшие сроки", - пишет Семенченко.

Офицеры "Донбасса" заявили о готовности отказаться от денежного довольствия в случае если эти затраты не предусмотрены в бюджете.