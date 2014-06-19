Пограничники показали видео и фото из обстрелянного террористами лагеря

Напомним, 17 июня с 02.00 до 02.40 ночи позиции пограничников и военнослужащих ВС Украины в районе населенного пункта Алексеевка (Донецкая область) были обстреляны массивным огнем из 8 минометов.

Огонь велся прицельно и корректировался специально обученными боевиками. В эпицентре обстрела оказались наиболее важные объекты лагеря. Заняв круговую оборону, пограничники совместно с подразделениями ВС Украины вступили в бой, после чего боевики отступили.

Во время боевого противостояния в общем ранен 31 военнослужащий, из них 11 пограничников.