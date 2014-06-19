Батальон "Азов" в Мариуполе использовал самодельный броневик

Об этом рассказывается в репортаже Аскольда Крушельницкого, побывавшего в бою с добровольцами из батальйона Азов во время спецоперации 13 июня в Мариуполе, опубликованном в журнале Новое Время за 20 июня.

По словам журналиста, самосвал, обшитый сотнями стальных прутьев и увенчанный пулеметом напоминал фантастическую машину из фильма "Безумный Макс". Позже он стал свидетелем боевого использования "броневика".

Читайте такжеВ Мариуполе завершилась спецоперация сил АТО: захвачено 40 боевиков, опорные пункты террористов взяты под контроль"Бронированный самосвал трижды появлялся из улицы, перпендикулярной той, где обосновались палившие по нам сепаратисты. Пока он обстреливал забаррикадировавшихся боевиков, члены батальона продвигались вверх по улице, стреляя по врагу", - говорится в статье.

В течение боя легкое ранение в голову получил один из добровольцев - бывший милиционер из Крыма. Сепаратисты потеряли по меньшей мере семь человек убитыми и 12 ранеными. Когда перестрелка утихла, начали появляться гражданские.

"На улицах не было гражданского населения, но когда украинские силы заняли город, местные стали выходить, приветствуя бойцов и предлагая им воду", - пишет репортер.

Полный текст репортажа читайте в журнале Новое Время №6 за 20 июня.