Яценюк прибыл в ВР
В сессионный зал Верховной Рады прибыл премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
Как передает корреспондент УНИАН, сейчас он в президиуме парламента общается с председателем Верховной Рады Александром Турчиновым и вице-спикером парламента Русланом Кошулинским.
В сессионном зале проходит рассмотрение вопросов повестки дня.
Как сообщалось, сегодня президент Украины Петр Порошенко должен представлять в ВР кандидатов на должности руководителей НБУ, Генпрокуратуры и МИД, но пока его в сессионном зале ВР нет.
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Справка УНИАН. 18 июня президент подал в ВР проект постановления, которым предлагает Верховной Раде назначить Валерию Гонтареву на должность председателя Национального банка вместо Степана Кубива.
Также президент внес в ВР представление о даче согласия на назначение Виталия Яремы на должность генерального прокурора Украины.
Кроме того, Порошенко внес в парламент представление на освобождение Андрея Дешицы от исполнения обязанностей министра иностранных дел Украины и о назначении Павла Климкина министром иностранных дел Украины.