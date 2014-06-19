Яценюк прибыл в ВР

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас он в президиуме парламента общается с председателем Верховной Рады Александром Турчиновым и вице-спикером парламента Русланом Кошулинским.

В сессионном зале проходит рассмотрение вопросов повестки дня.

Как сообщалось, сегодня президент Украины Петр Порошенко должен представлять в ВР кандидатов на должности руководителей НБУ, Генпрокуратуры и МИД, но пока его в сессионном зале ВР нет.

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Справка УНИАН. 18 июня президент подал в ВР проект постановления, которым предлагает Верховной Раде назначить Валерию Гонтареву на должность председателя Национального банка вместо Степана Кубива.

Также президент внес в ВР представление о даче согласия на назначение Виталия Яремы на должность генерального прокурора Украины.

Кроме того, Порошенко внес в парламент представление на освобождение Андрея Дешицы от исполнения обязанностей министра иностранных дел Украины и о назначении Павла Климкина министром иностранных дел Украины.