Сын Януковича не уплатил 42 миллиона налогов, он объявлен в розыск - ГПУ

На имущество и ценные бумаги Александра Януковича наложен арест, сын бывшего президента Украины объявлен в розыск. Об этом на пресс-конференции заявил и.о. генерального прокурора Украины Олег Махницкий.

Как передает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ, Махницкий отметил, что главное следственное управление Генпрокуратуры ведет досудебное расследование в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов собственником группы МАКО Александром Януковичем по предварительному сговору с другими лицами.

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"От уплаты налогов на сумму 42 млн грн уклонялось акционерное общество Артемовск-вайнери, которое входило в состав указанной группы компаний. Александру Януковичу сообщено о подозрении. Он объявлен в розыск. Наложен арест на его личное имущество на сумму почти 97 млн грн и на ценные бумаги, стоимостью 1,2 млрд грн", - сказал он.