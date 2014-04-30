Без Александра Януковича кадровые вопросы не решались – Бойко
01:22, 30 апреля 2014Политика
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Кадровые вопросы в период правления президента Виктора Януковича не решались без его старшего сына Александра.
Без Александра Янковича кадровые вопросы не решались
Об этом заявил бывший вице-премьер Юрий Бойко в эфире программы "Шустер LIVE", пишет Украинская правда.
На вопрос, правда ли, что без старшего сына Януковича не решалась ни одна финансово-экономическая проблема, он ответил: "Кадровые назначения точно. Кадровые назначения решались там".
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"У нас было два правительства на конечном этапе уже. У нас было не одно правительство, а два: остатки правительства Азарова - и они находились в оппозиции, - и правительство младореформаторов, которое пользовалось доверием президента", - добавил Бойко.
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