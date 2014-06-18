Около 200 террористов захватили факультет Донецкого юридического института - МВД

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью главного управления МВД Украины в Донецкой области.

В сообщении отмечается, что 17 июня на территорию факультета подготовки специалистов для подразделений Государственной автомобильной инспекции Донецкого юридического института, которая расположена в Буденновском районе г. Донецкая, проникли неизвестные вооруженные лица в количестве примерно 200 человек. В настоящее время территория факультета находится под их контролем. Во время захвата курсантов на факультете не было, на территории осуществлялись ремонтные работы по подготовке помещений для проведения вступительной кампании, к началу нового учебного года и проведению лагерного сбора.

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На главной территории Донецкого юридического института, которая расположена в Киевском районе Донецка, учебный процесс осуществляется в штатном режиме с обеспечением соответствующих мер безопасности.

Курсанты факультетов института находятся на учебной практике.