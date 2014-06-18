Мэр Херсона Патриарху РПЦ Кириллу: вас в нашем городе не ждут

Мэр города Владимир Николаенко прокомментировал эту информацию, сообщает его пресс-служба.

"Сейчас в СМИ активно обсуждается возможный перенос празднования крещения Руси из Киева до Херсона и визит по этому поводу до нашего города Патриарха Русской Православной Церкви Кирилла. Я хотел бы заметить, что мы с большим уважением относимся к прихожанам Православной Церкви Московского Патриархата, ко всем священникам, которые служат в нашем городе, и к Митрополиту Владимиру, который является главой УПЦ МП", - рассказал городской глава Херсона.

"Мы всячески способствуем развитию духовности в Херсоне, но боюсь, что сейчас Патриарх Кирилл никакого отношения к духовности не имеет. Если коротко: господин Кирилл, Вас здесь не ждут. Если пространно: мы знаем, сколько господину Патриарху нужно охраны для обеспечения безопасности, а в Херсоне лишь 350 тысяч населения, и будет трудно половину из них сделать охранниками. Также, к сожалению, у нас в городском исполкоме кончилась лицензия на «Фотошоп» и будет трудно дорисовывать на фото Патриарху Кириллу паству", - отметил Николаенко.

Читайте такжеПрезидент Латвии просит патриарха Кирилла отложить визит в страну"Также замечу, что господин Кирилл как глава РПЦ благословляет агрессию Российской Федерации против нашей страны, и является главным пропагандистом воображаемого "русского мира", за который сейчас умирают чеченцы и русские на востоке Украины. Херсон является мирным и украинским городом, и нам очень не хотелось бы видеть агрессора на нашей земле", - говорит мэр Херсона.