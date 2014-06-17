Несколько тысяч харьковчан приехали в аэропорт встречать Кернеса

На площади перед Международным аэропортом "Харьков" для встречи городского головы Геннадия Кернеса, который сегодня возвращается с лечения в израильской Хайфе, собралось несколько тысяч человек.

Как передает корреспондент УНИАН, люди стоят напротив терминала аэропорта. Они держат национальные флаги, флаги Харькова, желто-синие шарики и транспаранты с надписями: "Верили и ждали", "Спасибо за мир и спокойствие на Слобожанщине", "Кернес - наша опора", "Кернес! Харьков! Украина!".

Очень много людей в настоящее время также добираются от ближайшей станции метро "Проспект Гагарина". На подъездных к аэропорту дорогах наблюдаются пробки. У вип-терминала установлена телевизионная аппаратура, большие экраны и звукоусилительная техника.

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По словам телевизионщиков, пресс-конференция, которую Кернес проведет сразу после приземления, будет транслироваться на нескольких харьковских и всеукраинских телеканалах, а также на одном из российских. Охрану общественного порядка на территории аэропорта и подъездных дорогах обеспечивают большое количество работников милиции. В вип-терминале присутствуют личная охрана Кернеса, чиновники и депутаты Харьковского горсовета. Встречают мэра также представители духовенства.

По предварительной информации самолет Кернеса должен приземлиться в харьковском аэропорту около 15.00.