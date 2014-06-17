Полтавщина приняла уже почти тысячу семей с востока и Крыма - председатель ОГА
15:04, 17 июня 2014Политика
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В Полтавской области в последние месяцы из Крыма и с востока Украины переехали 950 семей.
950 семей переселенцев переехали на Полтавщину / Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Полтавской ОГА Виктор Бугайчук сегодня на пресс-конференции.
«Мы уже приняли 950 семей. Всех переселенцев обеспечили временным жильем. Сейчас планируем принять 380 детей с востока в детские оздоровительные лагеря, интернаты. Детей оттуда забираем, потому что осознаем, что ситуация очень сложная», - сказал губернатор.
Читайте такжеВ Киеве в семьях вынужденных переселенцев с Востока и Крыма уже родилось 8 детейОн также отметил, что сейчас в области планируется создать специальный фонд, в котором будут аккумулироваться средства на нужды обороны и для помощи переселенцам из Крыма и востока Украины.
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