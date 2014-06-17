Полтавщина приняла уже почти тысячу семей с востока и Крыма - председатель ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Полтавской ОГА Виктор Бугайчук сегодня на пресс-конференции.

«Мы уже приняли 950 семей. Всех переселенцев обеспечили временным жильем. Сейчас планируем принять 380 детей с востока в детские оздоровительные лагеря, интернаты. Детей оттуда забираем, потому что осознаем, что ситуация очень сложная», - сказал губернатор.

Читайте такжеВ Киеве в семьях вынужденных переселенцев с Востока и Крыма уже родилось 8 детейОн также отметил, что сейчас в области планируется создать специальный фонд, в котором будут аккумулироваться средства на нужды обороны и для помощи переселенцам из Крыма и востока Украины.