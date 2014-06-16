Рада вернула на доработку представления о лишении Олийныка и Калетника неприкосновенности

Об этом на заседании согласительного совета фракций парламента сообщил Александр Турчинов, передает LB.ua.

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По словам спикера, комитет рассмотрел вопрос по депутатам Олийныку и Калетнику и принял решение вернуть прокуратуре на доработку эти представления. Это решение комитет аргументировал тем, что Генпрокуратура предоставила недостаточно доказательств для снятия неприкосновенности, - сказал Александр Турчинов, пообещав обратиться к Генпрокуратуре, чтобы она как можно скорее доработала эти представления.

Напомним, 3 июня Генеральная прокуратура внесла в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с Владимира Олийныка (внефракционный) и Игоря Калетника (фракция Коммунистической партии). Владимир Олийнык был соавтором так называемых "законов о диктатуре" от 16 января, а тогдашний первый вице-спикер Игорь Калетник добился их принятия, несмотря на нарушения регламента.