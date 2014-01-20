Соавтор «законов 16 января» предлагает искать компромисс на переговорах

Об этом во время чата в «Главреде» сообщил народный депутат Украины, член парламентской фракции Партии Регионов Владимир Олейник, сообщает пресс-служба ПР.

«Выход из данной ситуации – только переговоры. Ничего другого общество не придумало. Вчера произошли события, которые показали, что отдельные экстремистские силы готовы к кровопролитию. Лидеры оппозиции вчера заявили, что молодые люди, которые воевали с милицией, – провокаторы и отмежевались от них. Милиция также заявила, что это провокаторы», - подчеркнул он.

Политик сказал, что государство должно дать правовую оценку действиям тех, кто пытался насильственно изменить ситуацию в стране.

«Когда вчера заканчивался митинг, днем, когда нужно было говорить о согласии и поиске компромисса, большая группа людей заявила, что идет блокировать Кабмин и Раду», - напомнил Владимир Олейник.

По его словам, блокирование было бы логичным, если бы эти учреждения работали в воскресенье, 19 января.

«А так, по сути, они шли для того, чтобы вступить в конфликт с представителями правоохранительных органов. Когда смотрел вчера по телевизору «картинку», было очевидно, что люди организованы, действуют согласованно, вооружены пиротехникой, коктейлями Молотова, палками, арматурой, щитами. Это уже не мирные выступления», - отметил народный депутат.

Также он подчеркнул, что все действия агрессивных протестантов 19 января показывают: необходимо сделать все возможное для того, чтобы обеспечить гражданам право на мирный протест.

«Когда перекинули частный легковой автомобиль, кто компенсирует эти убытки? Если бы это была машина участников акции, так бы они с имуществом не поступали», - обратил внимание парламентарий.