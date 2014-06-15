Порошенко: Украинская армия перешла в контрнаступление

Об этом в своем обращении к гражданам отметил Президент Украины Петр Порошенко.

"Я склоняю голову перед героями, которые погибли во время боевого задания по восстановлению государственной границы Украины. И в то же время я горжусь украинскими военнослужащими, пограничниками, спецназовцами и десантниками, которые решительно продолжают бороться за мир на нашей земле", - сказал Президент.

Он также подчеркнул, что свое сожаление и сочувствие по поводу уничтоженного украинского самолета выразили лидеры демократических стран мира.

Однако Порошенко также заявил, что за прошедшие сутки украинская армия впервые перешла в контрнаступление.

"Только в течение последних четырех дней в рамках спецоперации был установлен мир и законный порядок в Мариуполе, взяты под контроль 248 километров государственной границы. В целом ряде населенных пунктов Луганской и Донецкой областей прекращена деятельность боевиков-наемников. Очищены от террористов 11 населенных пунктов. За последние сутки при попытке проникнуть на территорию нашего государства было уничтожено 7 автомобильных колонн с оружием и боеприпасами, уничтожено несколько танков, бронетранспортеров, реактивная система залпового огня. Сегодня наши военные захватили еще одну реактивную систему «Град»", - отметил Президент.

Президент также заявил, что поставил Вооруженным Силам первоочередную задачу - взять под контроль государственную границу Украины, через которую террористы получают оружие, технику, подкрепление, деньги.

"На понедельник, 16 июня, я созываю заседание Совета национальной безопасности и обороны. На повестке дня - операции по восстановлению государственной границы. И второе - решительные шаги по внедрению мирного плана на Донбассе", - сообщил Президент.