Генсек Совета Европы шокирован гибелью украинских военных в Луганске

Об этом заявил представитель генсекретаря Дэниел Холтген, сообщает Радио Свобода.

«Я шокирован и глубоко встревожен новостями о трагической потере жизней в Украине. Сепаратисты ничего не выиграют от этого бессмысленного убийства», - сказал Ягланд.

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Генеральный секретарь подчеркнул, что Совет Европы продолжит делать все, что в ее силах, для стабилизации ситуации в Украине.

«Президент Порошенко знает, что может рассчитывать на нашу поддержку», - сказал Ягланд.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 июня, около 1.10 во время захода на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из зенитного ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76. На борту самолета, кроме 9 членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли. Прокуратура открыла уголовное дело по статье «теракт».