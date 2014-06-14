США подтвердили, что три танка на Донбассе были российскими

Об этом заявила пресс-секретарь госдепа Мари Харф, сообщает Радио Свобода.

По её словам, США располагают информацией, что Россия сначала стянула танки, которые больше не используются российскими войсками, в точке на юго-западе России и некоторые из эти танков недавно выдвинулись оттуда. Эти три танка вчера пересекли границу Украины со стороны России, заявила Харф, ссылаясь на правительство Украины.

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Она напомнила, что видео в Интернете показывает этот тип танка, шедшего с юго-запада России через несколько городов в Восточной Украине, в том числе в Снежном, Торезе и Макеевке. Россия будет утверждать, что эти танки украинские, но никакие украинские танковые подразделения не находились в этом районе, сказала Мари Харф. Мы уверены, что эти танки приехали из России, уточнила она.

У США также есть информация, что Россия стягивала ракетные установки залпового огня в том же месте развертывания на юго-западе России, где находились танки. Эти ракетные установки недавно также ушли оттуда, сообщила она. В Интернет-видео были показаны эти же ракетные установки, проходящие через Луганск, заявила Мари Харф.