Под Снежным украинский генерал лично повел солдат в атаку
00:17, 14 июня 2014Политика
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Во время боя под городом Снежный он повел солдат в атаку на позиции террористов, тем самых обеспечив успех операции.
Под Снежным украинский генерал лично повел солдат в атаку / inforesist.org
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Юрий Луценко.
«Армия нуждается в командирах-героях. В бое под Снежным геройски проявил себя генерал Виталий Муженко. Уже не первый раз он лично возглавил атаку. Это придало уверенности войскам. Результат — подбитые танки, БТР, взята в плен колонна бандформирований, которые двигались из РФ», - написал он.
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Напомним, что в бою возле Снежного солдаты и офицеры 79-й аэромобильной бригады разгромили крупную группировку террористов.
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