Под Снежным украинский генерал лично повел солдат в атаку

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Юрий Луценко.

«Армия нуждается в командирах-героях. В бое под Снежным геройски проявил себя генерал Виталий Муженко. Уже не первый раз он лично возглавил атаку. Это придало уверенности войскам. Результат — подбитые танки, БТР, взята в плен колонна бандформирований, которые двигались из РФ», - написал он.

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Напомним, что в бою возле Снежного солдаты и офицеры 79-й аэромобильной бригады разгромили крупную группировку террористов.