Чеботарь: для милиционера служба в зоне АТО - экзамен на патриотизм
01:19, 13 июня 2014Политика
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К службе в зоне проведения антитеррористической операции, кроме работников милиции, привлекаются подразделения патрульно-постовой службы, сформированные из числа добровольцев.
Для милиционера служба в зоне АТО - экзамен на патриотизм /
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Чеботарь в эфире телеканала «Украина».
По его словам, для всех без исключения - это настоящий экзамен на патриотизм.
«Когда министр Арсен Аваков заявил, что все работники милиции должны пройти АТО, значит изменились требования к тем, кто хочет служить в органах внутренних дел. Это стало настоящим экзаменом на патриотизм», - подчеркнул Чеботарь.
Он напомнил о случаях, когда в некоторых областях милиционеры отказывались ехать на восток государства для участия в антитеррористической операции.
«Они немедленно были уволены из органов внутренних дел», - отметил заместитель министра.
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