Чеботарь: для милиционера служба в зоне АТО - экзамен на патриотизм

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Чеботарь в эфире телеканала «Украина».

По его словам, для всех без исключения - это настоящий экзамен на патриотизм.

«Когда министр Арсен Аваков заявил, что все работники милиции должны пройти АТО, значит изменились требования к тем, кто хочет служить в органах внутренних дел. Это стало настоящим экзаменом на патриотизм», - подчеркнул Чеботарь.

Он напомнил о случаях, когда в некоторых областях милиционеры отказывались ехать на восток государства для участия в антитеррористической операции.

«Они немедленно были уволены из органов внутренних дел», - отметил заместитель министра.