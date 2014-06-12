В Донецке возле здания ОГА прогремел мощный взрыв – очевидцы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщают большое количество очевидцев, проживающих в центральных районах города.

«Мой дом находится где-то в 500 метрах от здания облгосадминистрации, возле Донецкого национального университета. Но от прозвучавшего взрыва тряхнуло дом. Выйдя на балкон, я обнаружил огромный клуб белого дыма в районе ОГА», - рассказал один из жителей Ворошиловского района Донецка, очевидец события.

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По сообщениям диспетчерской службы в 22.15 в пятидесяти метрах от здания Донецкой областной государственной администрации произошел взрыв микроавтобуса "Газель", -сообщает пресс-служба горсовета.

На место происшествия выехали автомобили МЧС и четыре бригады "скорой помощи". Из-за взрыва повреждены окна Донецкого областного художественного музея.