Лозинского освободил судья, который отбирал права у активистов Автомайдана
13:50, 12 июня 2014Политика
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Это не первое резонансное дело судьи Сергея Вознюка за время его работы в суде - он прославился скандальными решениями относительно активистов Автомайдана.
Сергей Вознюк / Фото УНИАН
Осужденного за убийство бывшего народного депутата Виктора Лозинского освободил судья Бориспольского суда Сергей Вознюк, который ранее отбирал права у участников Автомайдана и рассматривал дело Вячеслава Черновола, сообщает Подробности.
Об этом свидетельствует постановление суда на сайте Единого госреестра судебных решений.
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В результате решения Вознюка Лозинский вышел на свободу, отсидев за убийство Валерия Олийныка лишь 4 года и 3,5 месяца вместо изначальных 15 лет.
Срок за решеткой убийце из Головановска сокращали постепенно.
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