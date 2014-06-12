Лозинского освободил судья, который отбирал права у активистов Автомайдана

13:50, 12 июня 2014
Политика
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Это не первое резонансное дело судьи Сергея Вознюка за время его работы в суде - он прославился скандальными решениями относительно активистов Автомайдана.

Сергей Вознюк / Фото УНИАН

Осужденного за убийство бывшего народного депутата Виктора Лозинского освободил судья Бориспольского суда Сергей Вознюк, который ранее отбирал права у участников Автомайдана и рассматривал дело Вячеслава Черновола, сообщает Подробности.

Об этом свидетельствует постановление суда на сайте Единого госреестра судебных решений.

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В результате решения Вознюка Лозинский вышел на свободу, отсидев за убийство Валерия Олийныка лишь 4 года и 3,5 месяца вместо изначальных 15 лет.

Срок за решеткой убийце из Головановска сокращали постепенно. 

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