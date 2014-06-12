Яценюк требует от ГПУ обжаловать освобождение Лозинского
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк потребовал от Генеральной прокуратуры Украины срочно принять меры относительно обжалования решения Бориспольского горрайонного суда Киевской области, который освободил от отбывания наказания осужденного за убийство бывшего народного депутата Виктора Лозинского.
"ГПУ должна срочно принять меры относительно обжалования решения Бориспольского горрайонного суда Киевской области, который освободил Лозинского", - написал Яценюк в своем Twitter.
"Также следует привлечь к ответственности всех лиц, из-за действий или бездействия которых стало возможным это неправомерное решение", - добавил премьер-министр.
Как сообщал УНИАН, вечером 11 июня стало известно, что Лозинского выпустили из тюрьмы по состоянию здоровья.
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В Государственной пенитенциарной службе отрицают причастность ведомства к освобождению осужденного.
ГПТС Украины в августе 2013 опровергла информацию о переводе Лозинского, осужденного за убийство к 14 годам лишения свободы за убийство жителя Кировоградской области Валерия Олийныка, назначив ему новое наказание в виде 10 лет лишения свободы, на участок социальной реабилитации с общей камеры в Бориспольской исправительной колонии № 119 (Киевщина).
В марте Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам смягчил приговор Лозинскому.
Олийнык погиб 16 июня 2009 в результате столкновения на территории охотничьих угодий с Лозинским, а также бывшими тогда прокурором Голованевского района Кировоградской области Евгением Горбенко и начальником Голованевского райотдела милиции Михаилом Ковальским
В апреле 2011 года Днепровский районный суд Киева приговорил экс-депутата к 15 годам лишения свободы (начиная с марта 2010 года) за убийство Олийныка.
Весной 2012 года Апелляционный суд Киева смягчил приговор Лозинскому, назначив ему новое наказание в виде 14 лет лишения свободы.