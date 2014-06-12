Яценюк требует от ГПУ обжаловать освобождение Лозинского



"ГПУ должна срочно принять меры относительно обжалования решения Бориспольского горрайонного суда Киевской области, который освободил Лозинского", - написал Яценюк в своем Twitter.

"Также следует привлечь к ответственности всех лиц, из-за действий или бездействия которых стало возможным это неправомерное решение", - добавил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, вечером 11 июня стало известно, что Лозинского выпустили из тюрьмы по состоянию здоровья.

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В Государственной пенитенциарной службе отрицают причастность ведомства к освобождению осужденного.

ГПТС Украины в августе 2013 опровергла информацию о переводе Лозинского, осужденного за убийство к 14 годам лишения свободы за убийство жителя Кировоградской области Валерия Олийныка, назначив ему новое наказание в виде 10 лет лишения свободы, на участок социальной реабилитации с общей камеры в Бориспольской исправительной колонии № 119 (Киевщина).

В марте Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам смягчил приговор Лозинскому.

Олийнык погиб 16 июня 2009 в результате столкновения на территории охотничьих угодий с Лозинским, а также бывшими тогда прокурором Голованевского района Кировоградской области Евгением Горбенко и начальником Голованевского райотдела милиции Михаилом Ковальским

В апреле 2011 года Днепровский районный суд Киева приговорил экс-депутата к 15 годам лишения свободы (начиная с марта 2010 года) за убийство Олийныка.

Весной 2012 года Апелляционный суд Киева смягчил приговор Лозинскому, назначив ему новое наказание в виде 14 лет лишения свободы.