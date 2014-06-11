Самопровозглашенный парламент Крыма назначил свои "выборы" на 14 сентября

Такое решение "Госсовет" принял на заседании в среду, сообщила его пресс-служба.

«В соответствии с Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя", пунктом 4 части 2 статьи 76 Конституции Республики Крым, пунктом 10 части 2 статьи 8, пунктом 4 части 2 статьи 10 Закона Республики Крым "О Государственном Совете Республики Крым – Парламенте Республики Крым", частью второй статьи 5 Закона Республики Крым "О выборах депутатов Государственного Совета Республики Крым" Государственный Совет Республики Крым постановил назначить выборы депутатов Государственного Совета Республики Крым первого созыва на 14 сентября 2014 года», - говорится в сообщении.

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Постановление "вступает в силу" со дня опубликования.

Как сообщал УНИАН, количество депутатов в новом "парламенте" Крыма сократится на 25 - до 75. Это предусмотрено новой незаконной Конституцией оккупированного Россией Крыма.