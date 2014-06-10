Госпогранслужба об "Изварино" в осаде: Жизни и здоровью пограничников ничего не угрожает

Государственная пограничная служба опровергает информацию, распространенную в ряде украинских СМИ о том, что у пограничников пограничного пункта “Изварино” заканчиваются боеприпасы и что руководство ведомства забыло о них.

Об этом пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян сказал в комментарии УНИАН.

Читайте такжеПограничники в "Изварино" в осаде боевиков не получают приказов и не знают, что им делать

“Такие разговоры скорее эмоциональные, чем достоверные, поскольку на данный момент жизни и здоровью пограничников в этом пункте ничего не угрожает. А что касается сложных условий, в которых оказался личный состав, то сейчас весь личный состав пограничников на в Луганской и Донецкой областях находится в аналогичных условиях. Нельзя сказать, что в пункте “Изварино” какие-то исключительные катастрофические условия. Там есть все необходимое для жизни и боевого обеспечения”, - сказал Слободян.

Вместе с тем он признал, что существуют проблемы с пополнением боезапасов пограничников, поскольку они очутились фактически в окружении террористов: “Они находятся в зоне большого скопления террористов, но командование знает об этой проблеме и работает над ее решением”.

Кроме того, Слободян проинформировал об общей ситуации на восточной границе и, в частности, прокомментировал закрытие ряда пограничных пунктов в Луганской и Донецкой областях.

“Пограничники находятся фактически в эпицентре событий: с одной стороны они отрезаны границей с Россией, а из другой - сотнями километров украинской территории, наполненной террористами. По всем пунктам пропуска сейчас существует угроза штурма в тех местах, где они еще функционируют на Луганщине и в Донетчине”, - отметил Слободян.

Читайте такжеТеррористы обстреляли пункт пропуска «Изварино»

Кроме того, он рассказал, что на закрытых пограничных пунктах пропуска украинских пограничников сейчас нет. Он объяснил это тем, что на таких пунктах не было инфраструктуры для постоянного пребывания там личного состава, пограничники работали там посменно, прибывая на свою смену и возвращаясь назад. А поскольку теперь из-за террористов пограничники не в состоянии добраться к этим пунктам, то было принято решение закрыть их.

Также Слободян опровергает информацию о том, что около 300 километров украинско-российской границы сейчас не контролируется украинскими пограничниками: “По поводу 300 километров, эта информация не отвечает действительности. Не понятно, откуда взяты эти цифры. Но действительно на некоторых участках в Луганской и Донецкой областях не можем осуществлять полноценный пограничный контроль и охрану границы, исходя из того, что там действуют террористы. Но это не значит, что ситуация брошена на произвол судьбы и что не принимаются адекватные меры по поводу возобновления охраны границы”, - сказал Слободян.