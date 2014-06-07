Террористы требуют от пограничников покинуть пункт пропуска "Изварино" до 21.00 - Тымчук
Террористы требуют от пограничников покинуть пункт пропуска "Изварино" до 21.00. В случае невыполнения ультиматума террористы обещают блокировать пункт пропуска и уничтожить личный состав.
Об этом говорится в сообщени на странице в соцсети Facebook руководителя Центра военно-политических исследований Дмитрия Тымчука.
"Украинским пограничникам, несущим службу в пункте пропуска «Изварино» (Донецкая область) террористами выдвинут ультиматум с требованием покинуть пункт пропуска до 21.00 сегодняшнего дня.В случае невыполнения ультиматума террористы обещают блокировать пункт пропуска и уничтожить личный состав", - Написал Тымчук.Читайте такжеПограничники обвинили Минобороны в неоказании помощи в боях с террористами
Кроме этого, по оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», террористами обстреляно управление Донецкого погранотряда в Мариуполе.
Обстрел производен из подствольных гранатометов боевиками, подъехавшими к управлению на гражданском автомобиле.
В результате обстрела трое пограничников получили легкие ранения.