Террористы требуют от пограничников покинуть пункт пропуска "Изварино" до 21.00 - Тымчук

Об этом говорится в сообщени на странице в соцсети Facebook руководителя Центра военно-политических исследований Дмитрия Тымчука.

"Украинским пограничникам, несущим службу в пункте пропуска «Изварино» (Донецкая область) террористами выдвинут ультиматум с требованием покинуть пункт пропуска до 21.00 сегодняшнего дня.В случае невыполнения ультиматума террористы обещают блокировать пункт пропуска и уничтожить личный состав", - Написал Тымчук.Читайте такжеПограничники обвинили Минобороны в неоказании помощи в боях с террористами

Кроме этого, по оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», террористами обстреляно управление Донецкого погранотряда в Мариуполе.

Обстрел производен из подствольных гранатометов боевиками, подъехавшими к управлению на гражданском автомобиле.

В результате обстрела трое пограничников получили легкие ранения.