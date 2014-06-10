Председатель КГГА: киевский батальон обороны отбывает на восток

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Киевской городской госадминистрации (КГГА) Владимир Бондаренко. «Сегодня наш батальон отбывает на восток. Там идет ротация, и ребята, которые прошли обучение, слаживание в «Десне», сегодня отбывают на войну», - заявил Владимир Бондаренко.

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Ранее он сообщил, что в батальон набрано более 450 военнослужащих рядового и офицерского составов.

Как сообщал УНИАН, Киевский 12-й батальон территориальной обороны создавался с целью охраны стратегических объектов столицы. 6 мая представитель самообороны Майдана, командир батальона Национальной гвардии Тарас Бородач сообщил об объявлении набора добровольцев в Национальную гвардию и батальоны территориальной обороны.

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Добровольцы самообороны, ставая на защиту территориальной целостности Украины, в дальнейшем действуют в следующих структурных подразделениях: Национальная гвардия; специальные подразделения по охране общественного порядка при МВД; батальоны территориальной обороны при вооруженных силах; другие вооруженные формирования, которые действуют и создаются государственными органами власти для обеспечения защиты Украины.

Также создаются резервные батальоны добровольцев, а именно – батальоны территориальной самообороны, центры набора и обучения добровольцев.