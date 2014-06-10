Председатель КГГА: киевский батальон обороны отбывает на восток
Киевский батальон территориальной обороны отбывает на восток Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Киевской городской госадминистрации (КГГА) Владимир Бондаренко. «Сегодня наш батальон отбывает на восток. Там идет ротация, и ребята, которые прошли обучение, слаживание в «Десне», сегодня отбывают на войну», - заявил Владимир Бондаренко.
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Ранее он сообщил, что в батальон набрано более 450 военнослужащих рядового и офицерского составов.
Как сообщал УНИАН, Киевский 12-й батальон территориальной обороны создавался с целью охраны стратегических объектов столицы. 6 мая представитель самообороны Майдана, командир батальона Национальной гвардии Тарас Бородач сообщил об объявлении набора добровольцев в Национальную гвардию и батальоны территориальной обороны.
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Добровольцы самообороны, ставая на защиту территориальной целостности Украины, в дальнейшем действуют в следующих структурных подразделениях: Национальная гвардия; специальные подразделения по охране общественного порядка при МВД; батальоны территориальной обороны при вооруженных силах; другие вооруженные формирования, которые действуют и создаются государственными органами власти для обеспечения защиты Украины.
Также создаются резервные батальоны добровольцев, а именно – батальоны территориальной самообороны, центры набора и обучения добровольцев.