Турчинов позволил причислять к резерву невоеннообязанных

Об этом говорится в указе «О внесении изменений в Положение о прохождении гражданами Украины службы в военном резерве Вооруженных Сил Украины», размещенном на президентском сайте.

Также изменениями установлено, что отбор граждан, в том числе военнообязанных, для прохождения службы в военном резерве проводится из числа: военнослужащих, которые увольняются в запас, - командирами (начальниками) воинских частей; граждан, проживающих (находящихся) в населенных пунктах, в которых или рядом с которыми дислоцируются воинские части, - командирами (начальниками) воинских частей и военными комиссарами районных (городских) военных комиссариатов.

Читайте такжеБатальон «Донбасс» собрал на Майдане четыре автобуса добровольцевВызов резервистов для выполнения обязанностей службы в военном резерве осуществляется командирами (начальниками) воинских частей в мирное время (период) в соответствии с: решением президента Украины, принятым в соответствии с Конституцией Украины; планами подготовки резервистов Вооруженных сил Украины.

Призыв резервистов на военную службу во время объявления мобилизации осуществляется командирами (начальниками) воинских частей, в которых они проходят службу в военном резерве, в соответствии с Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Среди других изменений, новый порядок предоставления очередных званий для резервистов, уточнения перечня оснований расторжения контракта с резервистом.