Реформы в Верховной Раде проталкивает пока что только «Свобода», - политолог

«Давайте вспомним, как проходили первые голосования Рады после бегства Януковича. Практически все вопросы принимались конституционным большинством по 300 с лишним голосов. Но касались они в основном кадровых назначений. Как только возникла необходимость голосовать за реальные изменения в стране, активность депутатов резко снизилась. Теперь часто приходится наблюдать картину, когда законопроекты о тех или иных реформах не могут набрать простого большинства и выносятся на голосование по несколько раз, а то и вовсе проваливаются», - отметил Карасев.

В качестве примера он привел законопроект «О восстановлении доверия к судебной системе Украины», предусматривающий люстрацию судей, который выносился на голосование десять раз.

«Причем особенно интересно, что подчас нужные голоса не дают именно бывшие оппозиционные партии, представители которых на Майдане говорили о необходимости кардинальных реформ и очищения власти», -подчеркнул политолог.

При этом он напомнил, что в Верховной Раде существует межфракционное объединение «Платформа реформ», которое совместно с общественными активистами работает над реализацией инициативы «Реанимационный пакет реформ».

«Но даже законопроекты, которые выносятся на голосование в рамках этой инициативы, принимаются со скрипом. Последовательно и в полном составе голосует за все реформистские законы разве что «Свобода», в то же время у их партнеров по коалиции такого единодушия не наблюдается», - отметил Карасев.

По его словам, «Свобода» подала на рассмотрения парламента еще ряд резонансных законопроектов, в том числе проект закона «О проведении люстрации в Украине», которые даже не попадают в повестку дня.

«Эти законопроекты даже не выносятся в сессионный зал, хотя общество в них очевидно нуждается. Особенно в той непростой ситуации, которая сегодня сложилась в Украине», -считает эксперт.