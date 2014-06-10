СМИ: Боевики из "ДНР" похитили милиционеров, которые сделали замечание выпивающим подросткам

13:26, 10 июня 2014
Политика
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Террористы увезли милиционеров в неизвестном направлении. 

REUTERS

Сторонники самопровозглашенной "Донецкой народной республики" похитили сотрудников милиции, которые осуществляли патрулирование в центре Донецка в ночь на вторник. Об этом "ОстроВу" сообщили очевидцы произошедшего. 

Около 3 часов ночи группа несовершеннолетних подростков распивала спиртные напитки в районе парка кованых фигур. 

"Патрулирующие центр милиционеры сделали им замечание, после чего началась словесная перепалка", – рассказал очевидец. 

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Затем один из подростков заявил, сейчас он позвонит своим родственникам. 

После звонка в парк кованых фигур приехала группа автоматчиков, представившаяся активистами ДНР. Они увезли милиционеров в неизвестном направлении. 

В настоящее время судьба милицейского патруля выясняется. 

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