СМИ: Боевики из "ДНР" похитили милиционеров, которые сделали замечание выпивающим подросткам

Сторонники самопровозглашенной "Донецкой народной республики" похитили сотрудников милиции, которые осуществляли патрулирование в центре Донецка в ночь на вторник. Об этом "ОстроВу" сообщили очевидцы произошедшего.

Около 3 часов ночи группа несовершеннолетних подростков распивала спиртные напитки в районе парка кованых фигур.

"Патрулирующие центр милиционеры сделали им замечание, после чего началась словесная перепалка", – рассказал очевидец.

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Затем один из подростков заявил, сейчас он позвонит своим родственникам.

После звонка в парк кованых фигур приехала группа автоматчиков, представившаяся активистами ДНР. Они увезли милиционеров в неизвестном направлении.

В настоящее время судьба милицейского патруля выясняется.