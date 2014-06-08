В Снежном террористы из "ДНР" захватили здание Пенсионного фонда - СМИ
20:01, 08 июня 2014Политика
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Люди, назвавшиеся представителями террористической организации "ДНР", захватили 7 июня помещение Снежнянского городского управления Пенсионного фонда.
REUTERS
Об этом сообщает источник «ОстроВа» в правоохранительных органах.
Захват произошел около 13.00. С тех пор в помещении Пенсионного фонда находятся вооруженные люди. Как сообщает источник, документация ПФУ перемещена в Снежнянский горисполком.
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