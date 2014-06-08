В Снежном террористы из "ДНР" захватили здание Пенсионного фонда - СМИ

Об этом сообщает источник «ОстроВа» в правоохранительных органах.

Захват произошел около 13.00. С тех пор в помещении Пенсионного фонда находятся вооруженные люди. Как сообщает источник, документация ПФУ перемещена в Снежнянский горисполком.