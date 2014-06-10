США не имеют планов по установке систем ПРО ни в Украине, ни в Грузии - Нуланд

США не имеют планов по установке систем противоракетной обороны ни в Украине, ни в Грузии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд во время пресс-конференции в Киеве.

"Мы не имеем планов противоракетную оборону организовывать ни в Украине, ни в Грузии ни сейчас, ни в будущем", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов.

Читайте такжеБайден выразил поддержку Украине: "Америка с вами"

Как сообщал УНИАН, 8 июня Нуланд осуществила рабочий визит в Одесскую область.

Нуланд в Одессе встретилась с руководителями Одесской и Днепропетровской областей Игорем Палицей Игорем Коломойским.

Заместитель госсекретаря США подтвердила, что руководство ее страны поддерживает положительные изменения в Украине и центральная власть взяла курс на дальнейшую стабилизацию, особенно на востоке страны. Она также сообщила о перспективе осуществления экономической миссии американских инвесторов осенью текущего года.

Читайте такжеПомощник Госсекретаря США совершила рабочую поездку в Одесскую область

После официальной встречи Нуланд посетила муниципальный спортивно-оздоровительный лагерь «Виктория». Там она подарила детям - сиротам, которые сейчас там отдыхают, три ящика мячей усиленной фактуры - специально для игры на асфальтированной поверхни.У ходе неформальных контактов Нуланд рассказала, что Одесса для нее - близкий и родной город. В начале 80-х годов ХХ века она работала по обмену вожатой в пионерлагере «Молодая гвардия». А еще ее родственники - бабушка и дедушка - уехали в Америку в начале ХХ века из Бессарабии.