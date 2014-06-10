В Артемовске закрылись два штаба боевиков из "ДНР" - СМИ

Раньше у ворот прокуратуры стояли вооруженные люди в масках, огневые точки были расположены и во дворе прокуратуры.

В штабе по улице Советской возле здания дежурила группа людей, которая занималась сбором средств на нужды террористической организации "ДНР", по рядом стоящему телевизору транслировали обращение Стрелкова.Читайте такжеМинистр обороны говорит, что на Востоке идет процесс завершения боев

Сейчас возле обоих штабов нет представителей террористической организации "ДНР", хотя по сведениям очевидцев еще вчера вечером они были на месте. В окнах прокуратуры остались мешки с песком, а за укреплениями возле входа стоят коктейли Молотова.

Информации о передислокации ДНР пока нет.