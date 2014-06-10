В Славянске и Краматорске вновь слышны выстрелы - очевидцы
00:23, 10 июня 2014Политика
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Под Славянском возобновились активные военные действия. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
REUTERS
По их данным, в городе возобновились обстрелы, в Краматорске очень громко слышны взрывы из Славянска.
Также очевидцы отмечают, что с трех точек стреляют минометы в направлении комбикормового завода, передает Украинская правда.
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"Стреляет не Нацгвардия! Бьют из города!", - отмечают очевидцы.
Также упоминается, что судя по выстрелов, используется установка НОНА.
Вместе с тем пользователи в соцсетях подчеркивают, что свет есть только в одном микрорайоне, во всем городе воды нет. Где работает мобильная связь.
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