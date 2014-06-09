Террористы в Славянске хаотично обстреливают жилые кварталы

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель пресс-центра АТО Владислав Селезнев.

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"По информации от местных жителей по городу перемещаются несколько грузовых автомобилей, на которых перевозятся минометные установки. С помощью этого оружия боевики ведут беспорядочную стрельбу по городу и по позициям украинских силовиков, которые контролируют территорию вокруг города, чтобы не допустить прорыва боевиков за пределы Славянска", - цитирует Селезнева ТСН.