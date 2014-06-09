Во всех районах Донецка обстановка спокойная - горсовет
19:57, 09 июня 2014Политика
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Во всех районах Донецка обстановка спокойная, сообщается на сайте Донецкого городского совета.
горсовет сообщил о спокойной ситуации в Донецке / фото УНИАН
«По состоянию на 17.00 обстановка в городе не изменилась. Информация от жителей о каких-либо происшествиях в районах не поступала», - отмечается в сообщении.
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Не изменилась и ситуация по ограничению движения транспорта, добавили в горсовете.
«Передвижение транспорта ограничено по ул. Артемовской со стороны Ясиноватой, по ул. Стратонавтов от Красноармейского шоссе до ул. Артемовской, по пр. Киевскому от пр. Партизанского до аэропорта. Также перекрыто движение в сторону поселка Авдотьино в зоне ж/д переезда и по Моспинскому шоссе», - говорится в сообщении.
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