В Донецке ситуация остается стабильной, жители должны сохранять спокойствие - горсовет

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

«Ситуация в Донецке остается стабильной, поводов для панических настроений у горожан нет. На «горячую линию» сегодня (по состоянию на 17.00) не поступало сведений о чрезвычайных происшествиях в районах. Городская торговая сеть обеспечена всеми видами продовольственных и непродовольственных товаров, коммунальные службы и системы жизнеобеспечения работают без сбоев», - сказано в сообщении.Читайте такжеАэропорт Донецка закрыли до конца июня

Транспортные ограничения действуют по Киевскому проспекту от проспекта Партизанского до аэропорта и от Авдотьинского железнодорожного переезда в направлении поселка Авдотьино, но восстановлено движение транспорта на пересечении улиц Пухова и Одесской.Читайте такжеВ Донецке за сутки вооруженные люди отобрали у водителей 4 автомобиля - милиция

«Просим дончан взвешено оценивать информацию из СМИ, доверять исключительно официальным источникам и сохранять спокойствие», - говорится в сообщении горсовета.