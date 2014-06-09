Террористы показали пленных украинцев, которых «допрашивают» российские СМИ

Об этом сообщил спикер АТО Владислав Селезнев. На видео, которое он разместил на своей странице в соцсети, журналисты российских телеканалов проводят допрос солдат и при этом задают им провокационные вопросы, передает "Украинская правда".

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«Судя по видео, за камерой в глубине зала сидят вооруженные люди. На видео не видно, кто задает вопросы и что за люди находятся в конференц-зале, куда направлено оружие «слушателей» пресс-конференции. Да и сами вопросы более похожи на допрос, чем на пресс-конференцию», - отметил Владислав Селезнев.

«Весь этот фарс больше напоминает кризис, в котором солдаты хотят выжить, вынуждено отвечая на заранее заготовленные провокационные вопросы вооруженных людей», - отметил Владислав Селезнев.