Террористы обстреляли базу спасателей в Торезе, двое погибли

23:46, 08 июня 2014
Политика
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Неизвестные стреляли на территории отряда ВГСЧ в Торезе. Два человека ранены, двое погибли.

REUTERS

Группа неизвестных открыла стрельбу на территории военизированного горно-спасательного отряда (Государственная военизированная горноспасательная служба) в Торезе 7 июня, в результате чего два человека получили ранения. Об этом "ОстроВу" сообщил источник в правоохранительных органах. 

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Раненные госпитализированы. 

Кроме того, два человека погибли из-за пожара в гараже на территории военизированного горно-спасательного отряда, который возник во время стрельбы. Предварительная причина смерти - отравление продуктами горения. 

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