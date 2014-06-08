Террористы обстреляли базу спасателей в Торезе, двое погибли

Группа неизвестных открыла стрельбу на территории военизированного горно-спасательного отряда (Государственная военизированная горноспасательная служба) в Торезе 7 июня, в результате чего два человека получили ранения. Об этом "ОстроВу" сообщил источник в правоохранительных органах.

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Раненные госпитализированы.

Кроме того, два человека погибли из-за пожара в гараже на территории военизированного горно-спасательного отряда, который возник во время стрельбы. Предварительная причина смерти - отравление продуктами горения.