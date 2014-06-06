В Торезе террористы сожгли офис депутата и редакцию газеты

В ночь с 5 на 6 июня в Торезе неизвестные сожгли офис газеты «Горняк».

Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на сотрудника редакции Романа Бедила.

Читайте такжеВ Торезе боевики за проукраинские взгляды похитили преподавателя«Бандиты сожгли редакцию торезской городской газеты "Горняк". Похоже я остаюсь без работы. Мало им было погромов... Люди дома, в котором располагается редакция очень напуганы, на грани истерики уже с вещами готовы были покидать свои квартиры. Пожарные среагировали моментально, молодцы. Не успели они потушить редакцию, как тут же вызов - горит офис депутата Кропачева... Пожарник с горечью произнес: "Это только начало"...», - написал он на своей странице в Facebook.

Ранее, 6 мая редакцию газеты "Горняк" уже громили за отказ изменить редакционную политику под давлением сепаратистов.