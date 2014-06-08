В Харькове на Народное Вече собралось около 400 человек

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие проходит перед памятником Тарасу Шевченко на улице Сумской.

Люди держат национальные флаги и флаги города, символику Правого сектора, а также транспаранты с надписями: «Убей в себе московского раба - верь в Украину!», «А мы тии московские кандалы разобьем ...», «Харьков - это Украина».Читайте такжеНа Майдане требуют отстранения Литвина от исполнения обязанностей председателя Госпогранслужбы

Вече началось с коллективного исполнения гимна Украины. На него пришел заместитель председателя Харьковской ОГА Иван Варченко, который проинформировал участников мероприятия о действиях, предпринятых харьковской властью за первые 100 дней своей работы.

После этого участники собрания в режиме «живой» микрофон поставили вопросы чиновнику и получили на них ответы.

В ходе Вече организаторы харьковского Евромайдана провели символический перфоманс, во время которого «накрыли медным тазом» Верховную Раду Украины.

По словам его соорганизатора Владимира Чистилина, таким образом общественность продемонстрировала свое требование провести досрочные выборы в парламент. Активист подчеркнул, что общественность требует перевыборов уже нынешней осенью по открытым спискам.

Чистилин подчеркнул, что участники Вече также просят установить проходной барьер для партий на уровне 3 процентов, «чтобы дать возможность новым элитам пройти в парламент». Кроме того прозвучало требование провести люстрацию.Читайте такжеНа Майдане зачитали "наказ" новому президенту Украины

Во вроемя Вече его организаторы проводили сбор средств в поддержку Вооруженным Силам Украины, участвующим в АТО.

В комментарии журналистам заместитель председателя ОГА выразил убеждение, что «подобное открытое информирование» необходимо продолжать. По его мнению, несмотря на острые вопросы, диалог в рамках инициативы Евромайдана «Народ предлагает - власть отчитывается» удался.

«Мы хотели бы иметь не комплиментарные оценки, что мол хорошо, мы это и так отслеживаем, мы хотим иметь альтернативные мнения», - сказал Варченко.

По завершению Вече его участники акции планируют организовать шествие в военный госпиталь, где проходят лечение раненые во время АТО военнослужащие.

Охрану общественного порядка во время акции обеспечивают несколько десятков правоохранителей и активисты «Общественного самообороны». Движение транспорта по улице Сумской перекрыто.