Эффект от санкций против России будет становиться все ощутимее - конгрессмен США
Эффект от санкций, введенных рядом стран против России, со временем будет становиться все более ощутимым.
Об этом заявила член Конгресса США Марси Каптур в интервью Радио Свобода.
«Со временем эффект от санкций будет все больше давать о себе знать. Это касается не только американских санкций, но и санкций других стран мира», - отметила она.
«Кроме общего пагубного влияния на российскую экономику, санкции также повлияют на местных олигархов», - сказала конгрессмен.Читайте такжеПремьер Великобритании: следующий месяц для РФ будет решающим
По ее словам, «в течение длительного времени примерно полторы сотни людей в России контролировали более трети всех денег».
«Это - поразительная статистика. Поэтому если применять санкции целенаправленно на следующие группы бизнесменов, вскоре россияне осознают, что политика Путина разрушительная по своей сути не только для соседних стран, но и для России. Давайте немножко подождем, чтобы эффект лучше проявился», - заявила Каптур.
Она также отметила, что ожидала от некоторых стран «болем жесткой реакции».
«Однако их осторожность объясняется зависимостью от российского газа», - добавила американский политик.Читайте такжеThe Wall Street Journal: Обама призвал европейских союзников сохранять жесткую позицию в отношении РФ
Как сообщал УНИАН, ранее США заявляли, что готовы ввести против России третий уровень санкций в случае, если она и дальше будет дестабилизировать ситуацию в Украине.