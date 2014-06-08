Эффект от санкций против России будет становиться все ощутимее - конгрессмен США

Об этом заявила член Конгресса США Марси Каптур в интервью Радио Свобода.

«Со временем эффект от санкций будет все больше давать о себе знать. Это касается не только американских санкций, но и санкций других стран мира», - отметила она.

«Кроме общего пагубного влияния на российскую экономику, санкции также повлияют на местных олигархов», - сказала конгрессмен.Читайте такжеПремьер Великобритании: следующий месяц для РФ будет решающим

По ее словам, «в течение длительного времени примерно полторы сотни людей в России контролировали более трети всех денег».

«Это - поразительная статистика. Поэтому если применять санкции целенаправленно на следующие группы бизнесменов, вскоре россияне осознают, что политика Путина разрушительная по своей сути не только для соседних стран, но и для России. Давайте немножко подождем, чтобы эффект лучше проявился», - заявила Каптур.

Она также отметила, что ожидала от некоторых стран «болем жесткой реакции».

«Однако их осторожность объясняется зависимостью от российского газа», - добавила американский политик.Читайте такжеThe Wall Street Journal: Обама призвал европейских союзников сохранять жесткую позицию в отношении РФ

Как сообщал УНИАН, ранее США заявляли, что готовы ввести против России третий уровень санкций в случае, если она и дальше будет дестабилизировать ситуацию в Украине.