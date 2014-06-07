Террористы обещают отдать Безлера под "трибунал", если он действительно расстрелял пленных

Об этом в своем ежедневном отчете, ссылаясь на слова представителя так называемой "ДНР", сообщила специальная миссия наблюдения ОБСЕ, которая работает в Украине.

"В Донецке ситуация остается напряженной. Помощник так называемого "премьера" "ДНР" Бородая Сергей Кавтарадзе сообщил специальной мониторинговой миссии, что если правдивость видео, размещенного на YouTube 5 июня, будет подтверждена (...) то официальная позиция "ДНР" будет заключаться в том, чтобы отдать его под "военный суд" и вынести приговор, который будет отвечать "военной ситуации", - говорится в заявлении, передает Украинская правда.

Как известно, 5 июня в Интернете появилось видеообращение командующего горловскими террористами Игоря Безлера, на котором он выдвигает ультиматум украинской власти, угрожая убить пленных украинских офицеров.

На видео он показательно якобы затрелил людей.

Ранее сообщалось, что Безлер расстрелял двух пленных начальников районной милиции, однако потом выяснилось, что они живы, и их выпустили.